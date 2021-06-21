Генпрокуратура признала деятельность «Бард колледжа» нежелательной в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что деятельность этой американской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация передана в Минюст, который внесет «Бард колледж» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной. Как отмечает ТАСС, «Бард колледж» станет 35-м в этом списке.
В начале июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны.
Сами неправительственные организации теперь обязали сопровождать отчетом любую денежную операции, будь то получение или расходование средств.
В пояснительной записке к закону отмечается, что инициатива связана с тем, что данные организации влияют на избирательные кампании и организацию несанкционированных акций.
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