Генпрокуратура признала деятельность «Бард колледжа» нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что деятельность этой американской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация передана в Минюст, который внесет «Бард колледж» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной. Как отмечает ТАСС, «Бард колледж» станет 35-м в этом списке.

В начале июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны.

Сами неправительственные организации теперь обязали сопровождать отчетом любую денежную операции, будь то получение или расходование средств.

В пояснительной записке к закону отмечается, что инициатива связана с тем, что данные организации влияют на избирательные кампании и организацию несанкционированных акций.

