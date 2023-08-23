Генконсульство России на Шпицбергене работает в ручном режиме
Норвегия фактически заморозила сотрудничество с Россией в Арктике и от этого страдают жители русских поселков на Шпицбергене, рассказал НСН генконсул РФ в Баренцбурге.
Генеральное консульство Российской Федерации на архипелаге Шпицберген и трест «Арктикуголь» перешли фактически на ручной режим работы, пытаясь разрешить проблемы россиян, работающих в поселках российского присутствия Баренцбурге и Пирамиде. Поддержка Норвегией антироссийских санкций Евросоюза свела на нет многолетнее плодотворное сотрудничество с властями королевства на севере страны. Об этом на встрече с журналистами рассказал НСН генеральный консул России в Баренцбурге Андрей Чемерило.
«Мы стараемся все связанные с введенными ограничениями проблемы как-то решать, но сейчас мы можем работать лишь в ручном режиме по каждому отдельному случаю. При этом возникающие практические вопросы рассматриваются, как правило, в рабочем порядке напрямую с конторой губернатора. В отдельных случаях, когда необходимо взаимодействие на уровне центральных ведомств, к разрешению ситуации подключается наше посольство в Осло или МИД России», - признался генконсул.
По словам Чемерило, в этом году было зафиксировано совершенно разное отношение представителей норвежских властей на архипелаге к российским гражданам.
«К примеру, после того, как в мае 2022 года на Шпицбергене был введен персональный и таможенный контроль в целях соблюдения санкционного режима, произошел случай, который произвел на меня чрезвычайно негативное впечатление, такого не было даже в годы «холодной войны». К нам в порт Баренцбурга с предварительно полученного согласия норвежской стороны зашло российское научно-исследовательское судно "Дальние Зеленцы", к которому Норвегия впервые применила процедуры пограничного и персонального контроля, чего никогда не было на архипелаге. Процесс досмотра личных вещей экипажа и российских ученых был осуществлен в крайне унизительной форме. Когда я приехал в порт Баренцбурга после обращения ученых, то обнаружил полицейский и таможенный посты у трапа и, если перефразировать Булгакова, не хватало только «мотоциклетов с пулеметами». Соответствующие протесты были заявлены нами представителям властей на месте и на совещании губернатору», - рассказал генконсул.
При этом, когда позднее случился инцидент с российским ученым на ледовой платформе, Норвегия очень быстро оказала всю необходимую помощь.
«Вместе с тем в июне этого года норвежские власти проявили высокий уровень оперативности и профессионализма в вопросе эвакуации с дрейфующей ледовой платформы одного из представителей российского научного сообщества, которому потребовалась срочная медицинская помощь», - вспоминает Андрей Чемерило. По его мнению, таким было сотрудничество России с Норвегией в прошлом, таким оно должно быть и в будущем.
Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и обладает особым статусом. Россия работает на архипелаге уже 93 года, страну представляет основанный в 1931 году трест «Арктикуголь», который по сей день занимается добычей угля на острове.
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