Генконсульство Латвии закроется в Петербурге 1 мая
Генконсульство Латвии в Петербурге в связи с закрытием прекратит предоставлять консульские услуги, начиная с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с визовыми запросами и за другой консульской помощью нужно будет обращаться в посольство Латвии в Москве.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия закроет консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове и генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге. Как отмечалось, такие меры были приняты «в связи с недружественными действиями» по закрытию генконсульств России в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также Канцелярии консульского отдела российского посольства в Эстонии.
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