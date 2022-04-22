Генконсульство Латвии закроется в Петербурге 1 мая

Генконсульство Латвии в Петербурге в связи с закрытием прекратит предоставлять консульские услуги, начиная с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с визовыми запросами и за другой консульской помощью нужно будет обращаться в посольство Латвии в Москве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия закроет консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове и генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге. Как отмечалось, такие меры были приняты «в связи с недружественными действиями» по закрытию генконсульств России в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также Канцелярии консульского отдела российского посольства в Эстонии.





