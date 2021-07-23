Генеральная Ассамблея ООН в сентябре вернется в очный формат

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированная на сентябрь, пройдет в очном формате, от каждой страны смогут участвовать до четырех делегатов. Об этом сообщил председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр.

«Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня - делегации 1+3», — цитирует ТАСС неформальное информационное письмо Бозкыра.

В то же время страны, которые не смогут направить делегацию в США, будут иметь возможность участвовать в формате видео.

Кроме того, государства-члены ООН «смогут сами определить уровень их участия в общеполитических дебатах», и представители стран смогут проводить двусторонние встречи в штаб-квартире ООН.

