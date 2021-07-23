Генеральная Ассамблея ООН в сентябре вернется в очный формат
Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированная на сентябрь, пройдет в очном формате, от каждой страны смогут участвовать до четырех делегатов. Об этом сообщил председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр.
«Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня - делегации 1+3», — цитирует ТАСС неформальное информационное письмо Бозкыра.
В то же время страны, которые не смогут направить делегацию в США, будут иметь возможность участвовать в формате видео.
Кроме того, государства-члены ООН «смогут сами определить уровень их участия в общеполитических дебатах», и представители стран смогут проводить двусторонние встречи в штаб-квартире ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- Генеральная Ассамблея ООН в сентябре вернется в очный формат
- В США заявили, что санкции Китая не остановят Вашингтон
- В Совфеде раскритиковали отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
- Минтруд России рекомендовал работодателям давать сотрудникам выходной для вакцинации
- Жительница Китая умерла от птичьего гриппа H5N6
- Карпин стал главным тренером сборной России по футболу
- Олимпийский огонь в Токио погас
- ООН призвала Китай сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса
- ЕСПЧ отказал в применении обеспечительных мер по жалобе России к Украине
- В России запретили ввоз томатов из Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru