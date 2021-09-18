Генерал ВС США признал, что у России мощные вооруженные силы
Российские вооруженные силы преобразились за последние два десятилетия, заявил зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен. Об этом сообщает ТАСС.
"У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", - отметил Хайтен неправительственном Атлантическом совете.
По мнению генерала, Россия не представляла угрозы еще десять лет назад. При этом решение модернизировать армию было принято под влиянием НАТО, заявил Хайтен.
По словам генерала, США впервые в истории противостоят двум ядерным державам, Китаю и России.
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