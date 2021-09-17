«Подарок Путину». Нападение Украины на Донбасс назвали выгодным России
Военный эксперт Константин Сивков рассказал, к чему приведет операция ВСУ по «возвращению» ДНР и ЛНР.
Если Украина решит напасть на Донецк и Луганск, Россия окажет народным республикам помощь и выйдет из ситуации победителем, рассказал НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
Ранее советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной Киеву части Донбасса военным путем, например, в случае болезни российского руководства.
«Если Арестович подтолкнет украинскую хунту на войну против Донецка и Луганска, то он даст огромный шанс укрепить власть в России. После этого власть украинская в сегодняшнем виде прекратит свое существование, нацистов уничтожат, Украина станет пророссийской, может быть, даже войдет в состав России. Для нашего президента нападение Украины на Донбасс было бы подарком. Если сейчас Украина нападет на Донецк, и Россия окажет помощь, то это будет такая база для того, чтобы поднять авторитет президента, поднять авторитет действующей власти внутри страны, какой еще трудно даже придумать. Путин может спокойно претендовать на роль собирателя земель русских, и он, конечно, должен будет воспользоваться этим шансом», - заявил Сивков.
При этом Украина должна понимать, что Америка не обещает ей никакой поддержки в случае военной операции, а часть украинской армии в этой ситуации может встать на сторону России, отметил военный эксперт.
«Если Украина решится на такую военную операцию в условиях, когда США не гарантируют ей помощь, то она должна отчетливо понимать, что Россия уже не будет церемониться, как она делала в 2014, 2015 и 2016 годах, а окажет полномасштабную помощь Донбассу и Луганщине по отражению агрессии Украины, и вполне возможно даже введет туда свои войска. Нельзя исключить, что РФ не остановит свои войска на границе Донбасса и двинется дальше – вплоть до Приднестровья. С большой вероятностью значительная часть украинской армии перейдет на сторону России и Донецкой народной милиции так, как это произошло в Крыму», - рассказал собеседник НСН.
Сивков подчеркнул, что возможен и сценарий «российского невмешательства» в открытый конфликт на Донбассе, но он будет означать фактический крах действующей власти РФ.
«Есть вероятность, что Россия напрямую не будет участвовать в вооруженном конфликте, но, если это закончится разгромом ДНР и ЛНР, то следствием этого дела будут очень серьезные внутренние социальные потрясения для России. Внутри страны сегодня положение очень сложное в социальном отношении. Если еще сейчас во внешней политике страна потерпит тяжелейший удар – если Донецк и Луганск будут разгромлены – это будет конец действующей власти», - добавил он.
Украинская армия может взять Донбасс за несколько дней, но боится вмешательства России, заявил ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
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