«Подарок Путину». Нападение Украины на Донбасс назвали выгодным России

Если Украина решит напасть на Донецк и Луганск, Россия окажет народным республикам помощь и выйдет из ситуации победителем, рассказал НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Ранее советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной Киеву части Донбасса военным путем, например, в случае болезни российского руководства.

«Если Арестович подтолкнет украинскую хунту на войну против Донецка и Луганска, то он даст огромный шанс укрепить власть в России. После этого власть украинская в сегодняшнем виде прекратит свое существование, нацистов уничтожат, Украина станет пророссийской, может быть, даже войдет в состав России. Для нашего президента нападение Украины на Донбасс было бы подарком. Если сейчас Украина нападет на Донецк, и Россия окажет помощь, то это будет такая база для того, чтобы поднять авторитет президента, поднять авторитет действующей власти внутри страны, какой еще трудно даже придумать. Путин может спокойно претендовать на роль собирателя земель русских, и он, конечно, должен будет воспользоваться этим шансом», - заявил Сивков.

При этом Украина должна понимать, что Америка не обещает ей никакой поддержки в случае военной операции, а часть украинской армии в этой ситуации может встать на сторону России, отметил военный эксперт.