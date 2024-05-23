Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по геноциду в Сребренице
Участники Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций одобрили резолюцию по геноциду в Сребренице - одному из самых известных и кровавых событий, связанных с распадом Югославии. Проект был внесён западными странами. За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали 84 государства, против - 19, в том числе Россия и Китай. Ещё 68 стран решили воздержаться от голосования.
Авторами проекта выступили представители Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии с ведущими странами Запада в качестве соавторов. Москва посчитала, что резолюция в таком виде вызовет рост напряженности на Балканах, и не способствует увековечению памяти о жертвах трагедии.
Против выступала и Сербия. Её президент Александар Вучич ранее заявил, что Запад принятием этой резолюции стремиться продемонстрировать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией. События в Сребренице считаются самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН признали их актом геноцида. Расследование установило, что солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича убили более восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.
Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины признали ответственность за массовые убийства мирного боснийского населения. Резню также осудил парламент Сербии, однако отказался признать эти события геноцидом.
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