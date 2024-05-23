Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по геноциду в Сребренице

Участники Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций одобрили резолюцию по геноциду в Сребренице - одному из самых известных и кровавых событий, связанных с распадом Югославии. Проект был внесён западными странами. За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали 84 государства, против - 19, в том числе Россия и Китай. Ещё 68 стран решили воздержаться от голосования.

Авторами проекта выступили представители Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии с ведущими странами Запада в качестве соавторов. Москва посчитала, что резолюция в таком виде вызовет рост напряженности на Балканах, и не способствует увековечению памяти о жертвах трагедии.