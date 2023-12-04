Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе
Генеральная Асамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию с призывом к другим странам не размещать оружие в космосе первыми, передает РИА Новости.
За документ проголосовали 127 стран, 57 не поддержали резолюцию.
Согласно тексу, Генассамблея призывает все страны выразить приверженность обязательству не размещать первыми оружие в космосе. Также ГА рекомендовала начать субстантивную работу на основе договора о неразмещении оружия в космическом пространстве от 2008 года.
В сентябре лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к полному отказу от ядерного оружия и космическому разоружению, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru