Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе

За документ проголосовали 127 стран, 57 не поддержали резолюцию.

Согласно тексу, Генассамблея призывает все страны выразить приверженность обязательству не размещать первыми оружие в космосе. Также ГА рекомендовала начать субстантивную работу на основе договора о неразмещении оружия в космическом пространстве от 2008 года.

В сентябре лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к полному отказу от ядерного оружия и космическому разоружению, сообщает «Радиоточка НСН».

