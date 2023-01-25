Гаврилов: Москва готова к жёсткому ответу на поставку Киеву оружия для ударов по РФ

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к жёстким действиям, если США и НАТО передадут Украине вооружение для нанесения ударов по российским городам, сообщает РИА Новости.

По его словам, не менее жёстким будет ответ на попытки захвата «конституционно закрепленных территорий» России.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жёсткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», - заключил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал заявления США о возможности поставок Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия элементом психологической войны, сообщает RT.