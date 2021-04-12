Функционера «Единой России» исключат из партии из-за скандала с мусором
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил об исключении из «Единой России» руководителя Международного партийного центра Игоря Хрущева. В начале марта появилось видео, где функционер выбрасывает на обочину канистру из-под машинного масла.
«Более месяца прошло, как я попросил снять с должности Игоря Хрущева. В течение месяца не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов, поэтому сейчас принято решение не только об оставлении должности, но и об исключении его из партии», — заявил Олег Кожемяко в Instagram.
Также он пообещал, что за не принятые вовремя меры теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии.
В начале марта в интернет попал видеоролик, на котором политик достает из багажника автомобиля пустую канистру и выбрасывает ее на обочину улицы во Владивостоке. Игорь Хрущев занимает свой пост с мая 2019 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 702 / сут.
Умерли
103 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 230 / сут.
- Пожар на складе отходов деревообработки тушат в Биробиджане
- Совет Федерации рассмотрит закон об упрощении получения налогового вычета по ипотеке
- Правительство РФ запустит шесть новых сервисов на портале госуслуг
- Жириновский: Россия должна вторгнуться на Украину
- СМИ: Ozon переезжает из «Москва-Сити»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru