Функционера «Единой России» исключат из партии из-за скандала с мусором

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил об исключении из «Единой России» руководителя Международного партийного центра Игоря Хрущева. В начале марта появилось видео, где функционер выбрасывает на обочину канистру из-под машинного масла.

«Более месяца прошло, как я попросил снять с должности Игоря Хрущева. В течение месяца не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов, поэтому сейчас принято решение не только об оставлении должности, но и об исключении его из партии», — заявил Олег Кожемяко в Instagram.

Также он пообещал, что за не принятые вовремя меры теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии.

В начале марта в интернет попал видеоролик, на котором политик достает из багажника автомобиля пустую канистру и выбрасывает ее на обочину улицы во Владивостоке. Игорь Хрущев занимает свой пост с мая 2019 года.

