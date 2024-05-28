ФСБ сообщило об обострении обстановки на границе с Финляндией

Он отметил, что Хельсинки спровоцировали «миграционный кризис» закрытием пунктов пропуска на границе с Россией и прекращением международного пассажирского сообщения в 2023 году. Тогда Финляндия объясняла такое решение бесконтрольным потоком беженцев на границе в ноябре 2023 года. Таким образом, сейчас сотрудничество по линии пограничной службы между Москвой и Хельсинки практически остановлено, отметил Кулишов.

По словам генерала, Финляндия также помогает реализовывать план Америки и НАТО по размещению зарубежных войск на своей территории и приграничных с РФ районах. Он напомнил о соответствующем военном соглашении между Соединёнными Штатами и Финляндией в декабре 2023 года.

Ранее кабинет министров Финляндии внёс в парламент проект закона о безопасности границ, который предполагает отправление обратно в Россию граждан, которые прибыли просить убежища. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



