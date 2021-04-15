Французский дипломат усомнился в перспективах вступления Украины в Евросоюз
Перспектива вступления Украины в Евросоюз «не является серьезной». Таким мнением поделился госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире Radio J.
«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в Евросоюз - прим. ред.)», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что Украина планирует стать членом НАТО и вступить в ЕС в ближайшие 5–10 лет, отмечают Известия.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ЕС заинтересован в партнерстве со страной, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru