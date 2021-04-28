Французы разделили мнения военных об опасности исламистов для Франции

Читатели французского издания Valeurs actuelles прокомментировали открытое письмо французских военных президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором говорится об опасности развала страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее группа отставных генералов опубликовала письмо, в котором предупреждало французского лидера об опасности расовой и религиозной войны в стране. Под документом оставили свои подписи несколько тысяч военных.

По мнению авторов обращения и подписантов, в разных регионах Франции действуют исламисты, которые устанавливают "свои порядки" и ведут подрывную деятельность среди населения. Читатели газеты разделили опасения военных и заявили о недовольстве отсутствием реакции со стороны руководства Франции. По мнению ряда читателей, отставным военным "хватило смелости" отреагировать на подобные события.



