Французские СМИ заявили, что Европе не интересен Крым
Западным политикам неинтересна проблема Крыма, несмотря на все усилия украинских властей. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
В статье Анны Дарроман указано, что Запад занимается ситуацией в Донбассе, однако после перехода Крыма под российское руководство этот вопрос "исчез из международной повестки" спустя несколько недель.
Журналистка также цитирует украинского вице-премьера Алексея Резникова, который отметил, что "Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма".
Дарроман отметила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" полуострова, при этом данный документ не поможет Украине вернуть Крым. Журналистка обратила внимание, что главы США, Германии и Франции не посетили саммит "Крымская платформа", поскольку для них вопрос Крыма не в приоритете.
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