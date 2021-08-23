Французские СМИ заявили, что Европе не интересен Крым

Западным политикам неинтересна проблема Крыма, несмотря на все усилия украинских властей. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В статье Анны Дарроман указано, что Запад занимается ситуацией в Донбассе, однако после перехода Крыма под российское руководство этот вопрос "исчез из международной повестки" спустя несколько недель.

Журналистка также цитирует украинского вице-премьера Алексея Резникова, который отметил, что "Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма".

Дарроман отметила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" полуострова, при этом данный документ не поможет Украине вернуть Крым. Журналистка обратила внимание, что главы США, Германии и Франции не посетили саммит "Крымская платформа", поскольку для них вопрос Крыма не в приоритете.

