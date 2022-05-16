Франция расширит сотрудничество с Финляндией и Швецией в военной сфере

Власти Франции намерены расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Власти Франции намерены расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.



В заявлении отмечается, что французский лидер Эммануэль Макрон поддерживает решение этих двух стран вступить в НАТО. По его словам, это только усилит позиции военного альянса в Балтийском регионе и в евро-атлантической зоне.

