Франция намерена поставить Украине 36 мостов

Франция намерена поставить в помощь Украине 36 легкосборных мостов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

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Отмечается, что длина мостов составляет от 23 до 46 метров, они смогут заменить разрушенные в стране мосты.

По данным Кулисы, французская компания Matiere направит в Украину своих инженеров уже 25 июля для оценочных работ. Также политик отметил, что компания рассматривает возможность производства этих мостов в Украине в дальнейшем.

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ФОТО: facebook.com/pg/KulebaMykola
ТЕГИ:ФранцияУкраина
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