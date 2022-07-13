Франция намерена поставить Украине 36 мостов

Отмечается, что длина мостов составляет от 23 до 46 метров, они смогут заменить разрушенные в стране мосты.

По данным Кулисы, французская компания Matiere направит в Украину своих инженеров уже 25 июля для оценочных работ. Также политик отметил, что компания рассматривает возможность производства этих мостов в Украине в дальнейшем.

