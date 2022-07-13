Франция намерена поставить Украине 36 мостов
13 июля 202221:59
Франция намерена поставить в помощь Украине 36 легкосборных мостов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
Отмечается, что длина мостов составляет от 23 до 46 метров, они смогут заменить разрушенные в стране мосты.
По данным Кулисы, французская компания Matiere направит в Украину своих инженеров уже 25 июля для оценочных работ. Также политик отметил, что компания рассматривает возможность производства этих мостов в Украине в дальнейшем.
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13 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru