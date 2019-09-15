Франция может предоставить убежище Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает, что предоставление убежища экс-сотруднику АНБ США Эдварду Сноудену, соответствует духу Французской Республики. Чиновник заявила об этом в эфире телеканала Lci в воскресенье, 15 сентября.
«Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики»,- заявила министр.
Также сегодня, 15 сентября бывший американский разведчик Эдвард Сноуден напомнил, что еще в 2013 году направил обращение к французским властям с просьбой о предоставлении политического убежища после того, как передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслцжб США и Великобритании за интернет-пользователями. В настоящее время Сноуден находится в России.
Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал НСН, как беглый агент американских спецслужб живет жизнью обычного гражданина России и научился хорошо говорить по-русски.
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