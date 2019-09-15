Франция может предоставить убежище Сноудену

Также сегодня, 15 сентября бывший американский разведчик Эдвард Сноуден напомнил, что еще в 2013 году направил обращение к французским властям с просьбой о предоставлении политического убежища после того, как передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслцжб США и Великобритании за интернет-пользователями. В настоящее время Сноуден находится в России.

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал НСН, как беглый агент американских спецслужб живет жизнью обычного гражданина России и научился хорошо говорить по-русски.

