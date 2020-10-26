Франция может ограничить импорт товаров из Турции

Власти Франции рассматривают вариант ограничения импорта товаров из Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной рассмотрения такой возможности стал призыв президента Турции Тайипа Эрдогана бойкотировать продукты их Франции. Турецкий лидер призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.

По данным агентства, такая информация со ссылкой на собственные источники прозвучала в эфире радиостанции Europe 1. Отмечалось, что санкционные меры могут быть приняты в течение 2-3 дней.

Конфликтная ситуация возникла после того, как ранее осенью Макрон сделал ряд заявлений, которые касаются правового регулирования деятельности приверженцев ислама во Франции. Французский президент пообещал еще больше отделить церковь от государства, внеся поправки в закон 1905 года, также он высказал намерение усилить контроль источников финансирования деятельности мечетей. Эрдоган по этому поводу посоветовал Макрону "проверить психику", после Франция отозвала своих послов.

