Фракция «Слуга народа» в Раде потребовала расторгнуть дипотношения с РФ

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде потребовала от властей Украины расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Соответствующее заявление фракции опубликовала в Facebook депутат Елизавета Богуцкая.

Кроме того, парламентарии призвали внести в Раду законопроект о территориальной обороне, призвать резервистов в ряды вооруженных сил и «заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации».

Также депутаты предлагают попросить власти Великобритании и США, подписавших так называемый Будапештский меморандум, временно направить своих военных на Украину для сдерживания «возможной агрессии со стороны РФ». В «Слуге народа» считают, что Россия нарушила предусмотренные Меморандумом обязательства «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины».

Кроме того, парламентарии предлагают обратиться к НАТО с предложением развернуть на Украине подразделения боевых кораблей, противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны.

По мнению авторов заявления, действия РФ — «экзистенциальная угроза» для Украины, и Киеву стоит воспринимать их как подготовку к «расширению агрессии».

Между тем, издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источники во фракции, что заявление «Слуги народа» — инициатива депутата Богдана Яременко, не согласованная с руководством политического объединения и отражающая позицию отдельных парламентариев.

