Фракция «Слуга народа» в Раде потребовала расторгнуть дипотношения с РФ
Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде потребовала от властей Украины расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Соответствующее заявление фракции опубликовала в Facebook депутат Елизавета Богуцкая.
Кроме того, парламентарии призвали внести в Раду законопроект о территориальной обороне, призвать резервистов в ряды вооруженных сил и «заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации».
Также депутаты предлагают попросить власти Великобритании и США, подписавших так называемый Будапештский меморандум, временно направить своих военных на Украину для сдерживания «возможной агрессии со стороны РФ». В «Слуге народа» считают, что Россия нарушила предусмотренные Меморандумом обязательства «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины».
Кроме того, парламентарии предлагают обратиться к НАТО с предложением развернуть на Украине подразделения боевых кораблей, противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны.
По мнению авторов заявления, действия РФ — «экзистенциальная угроза» для Украины, и Киеву стоит воспринимать их как подготовку к «расширению агрессии».
Между тем, издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источники во фракции, что заявление «Слуги народа» — инициатива депутата Богдана Яременко, не согласованная с руководством политического объединения и отражающая позицию отдельных парламентариев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Росавиация опубликовала памятки для туристов, находящихся в Турции и Танзании
- В МИД России отреагировали на заявления о возврате земли посольства в Праге
- Фракция «Слуга народа» в Раде потребовала расторгнуть дипотношения с РФ
- Около 40 тысяч россиян возвращены в РФ из Турции
- Премьер Чехии: Взрывы во Врбетице не были актом гостерроризма
- Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена
- Девушка упала с моста в реку в центре Москвы
- Аналитики оценили эффект от санкций США против российского госдолга
- Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии
- ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок на YouTube
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru