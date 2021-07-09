«Фонд Ходорковского» включен в список нежелательных НПО

Минюст РФ расширил перечень международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.

В перечень включен «Фонд Ходорковского» (Khodorkovsky Foundation), базирующийся в Великобритании, говорится в сообщении на сайте Минюста.

Кроме того, в перечень добавлены «Фонд Будущее России» (Великобритания), «Европейский выбор» (Франция), «Оксфордский российский фонд» (Великобритания) и «Общество свободы информации» (Чехия).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России решила признать нежелательной на территории страны деятельность «Фонда Ходорковского».

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ФОТО: www.irontimes.com
ТЕГИ:Минюст РФМихаил Ходорковский
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