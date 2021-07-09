«Фонд Ходорковского» включен в список нежелательных НПО
Минюст РФ расширил перечень международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.
В перечень включен «Фонд Ходорковского» (Khodorkovsky Foundation), базирующийся в Великобритании, говорится в сообщении на сайте Минюста.
Кроме того, в перечень добавлены «Фонд Будущее России» (Великобритания), «Европейский выбор» (Франция), «Оксфордский российский фонд» (Великобритания) и «Общество свободы информации» (Чехия).
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России решила признать нежелательной на территории страны деятельность «Фонда Ходорковского».
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