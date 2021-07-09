«Фонд Ходорковского» включен в список нежелательных НПО

МИД России обвинил США в нарушении прав человека 65 % россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки выросла почти на 70 тысяч гектаров Кинокритик оценил новый фильм А. Германа в Каннах