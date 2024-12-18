Фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС
Евросоюзу следует в начале 2025 года открыть переговоры с Украиной о членстве в сообществе по существу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Страсбурге.
Как отметила политик, ЕС должен продолжать политическую поддержку украинцев.
«Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем союзе. И если они продолжат эти усилия, то мы должны быть готовы открыть переговоры по первому кластеру в начале 2025 года, а также по другим... в течение года», — заявила фон дер Ляйен.
Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрек распад ЕС. По мнению политика, из-за «эгоистических национальных целей» крупных государств союз может «рассыпаться как карточный домик» за полгода, пишет «Свободная пресса».
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