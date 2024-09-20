Фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину

Председатель ЕК указала, что это ее восьмой визит на Украину, и он происходит в преддверии отопительного сезона.

«Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в Евросоюз. – НСН) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки», — написала фон дер Ляйен.

Ранее Киев посетили лидер Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил, напоминает RT.

