Фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Об этом она написала в соцсети Х.
Председатель ЕК указала, что это ее восьмой визит на Украину, и он происходит в преддверии отопительного сезона.
«Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в Евросоюз. – НСН) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки», — написала фон дер Ляйен.
Ранее Киев посетили лидер Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил, напоминает RT.
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