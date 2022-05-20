Фоменко: Шевчук всегда был патриотом России
Актер Николай Фоменко заявил, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук всегда был патриотом России. Таким образом он прокомментировал заявление музыканта о военной операции РФ на территории Украины.
Ранее 18 мая Шевчук на концерте в Уфе выступил с критикой военных действий РФ в соседней стране.
По мнению Фоменко, если человек живет в России, то «негоже менять точку зрения». Актер заявил, что это он не одобряет, приводит его слова News.ru.
На Шевчука после его заявлений завели протокол за дискредитацию российских ВС. Музыкант отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции.
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