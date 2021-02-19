ФОМ: Путину доверяют 53% россиян
19 февраля 202111:25
Президенту России Владимиру Путину доверяют 53% россиян, говорится в материалах на сайте Фонда «Общественное мнение».
Согласно опросу, «скорее, не доверяют» 35% опрошенных, не смогли ответить на вопрос 11%.
При этом 55% опрошенных полагает, что президент РФ «скорее, хорошо» работает на своем посту, иной точки зрения придерживаются 29% респондентов. Еще 16% не смогли ответить.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- ФОМ: Путину доверяют 53% россиян
- Чистая прибыль РЖД сократилась в 176 раз
- За сутки в России обнаружили 13 433 новых случаев COVID-19
- Кравчук рассчитывает, что Запад и США надавят на Россию по урегулированию в Донбассе
- СК проверит реабилитационный центр в Оренбургской области после сообщений об избиении детей
19 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru