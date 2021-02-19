ФОМ: Путину доверяют 53% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 53% россиян, говорится в материалах на сайте Фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, «скорее, не доверяют» 35% опрошенных, не смогли ответить на вопрос 11%.

При этом 55% опрошенных полагает, что президент РФ «скорее, хорошо» работает на своем посту, иной точки зрения придерживаются 29% респондентов. Еще 16% не смогли ответить.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФОМДовериеВладимир Путин
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