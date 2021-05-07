Focus: Путин подводит Россию к новому этапу российской и мировой политики
Эксперт немецкого еженедельника Focus Томас Егер заявил, что новое оружие позволит России сохранить статус сверхдержавы, сообщает РИА Новости.
Обозреватель считает, что создание Космических сил США и планы Китая построить космическую станцию, могут лишить Россию этого статуса, поэтому она усиливает «потенциал стратегического устрашения».
В частности, Егер отметил российский атомный подводный дрон «Посейдон» (2М39), который может наносить ответный ядерный удар из океанских глубин, а также российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» (3М22), обладающую огромной скоростью, что не позволяет её отразить.
По мнению эксперта, президент России Владимир Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики, и новое оружие позволит ему сохранить влияние РФ в мире.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году, сообщает RT. По его словам, этот комплекс получат атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны.
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