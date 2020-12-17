«Флюиды на личном уровне». Путин рассказал о дружбе с Си Цзиньпинем

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции рассказал о своих отношениях с лидерами стран. Он отдельно упомянул лидера КНР Си Циньпиня.

"У нас с Китаем совпадающие интересы по очень многим направлениям. Может быть это, а может быть, какие-то флюиды на личном уровне, но это способствовало тому, что у меня сложились добрые и деловые прежде всего, но в то же время дружественные и доверительные отношения с председателем Си Цзиньпинем. И это, конечно, помогает в работе", - отметил Путин.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Си ЦзиньпинПресс-конференция Путина
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