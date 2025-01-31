Фицо: Словакия не будет останавливать энергопоставки на Украину
Словакия не будет останавливать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
По его словам, вместо этого в качестве ответа за остановку Киевом транзита газа в республику, Братислава может использовать право вето в Евросоюзе при решении вопросов поддержки Украины.
«Мы не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины... Но есть возможности на уровне Евросоюза, которые я могу использовать», - заключил он.
Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru