Фицо: Словакия не будет останавливать энергопоставки на Украину

Словакия не будет останавливать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

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По его словам, вместо этого в качестве ответа за остановку Киевом транзита газа в республику, Братислава может использовать право вето в Евросоюзе при решении вопросов поддержки Украины.

«Мы не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины... Но есть возможности на уровне Евросоюза, которые я могу использовать», - заключил он.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраинаСловакия

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