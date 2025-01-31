Фицо: Словакия не будет останавливать энергопоставки на Украину

По его словам, вместо этого в качестве ответа за остановку Киевом транзита газа в республику, Братислава может использовать право вето в Евросоюзе при решении вопросов поддержки Украины.

«Мы не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины... Но есть возможности на уровне Евросоюза, которые я могу использовать», - заключил он.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

