Финляндия отменит ограничения по COVID после вакцинации 80% населения
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что все ограничения по коронавирусу в стране будут отменены после вакцинации 80% населения.
Уточняется, что в 80% входят все жители страны старше 12 лет, передает «Интерфакс». Цель планируется достигнуть к октябрю текущего года.
По данным Национального института здоровья и благосостояния, из 5,5 млн человек, проживающих в Финляндии, вакцинацию прошли 53,2%.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 130 тысяч зараженией, из которых 1030 закончились летальным исходом.
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