Финляндия отменит ограничения по COVID после вакцинации 80% населения

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что все ограничения по коронавирусу в стране будут отменены после вакцинации 80% населения.

Уточняется, что в 80% входят все жители страны старше 12 лет, передает «Интерфакс». Цель планируется достигнуть к октябрю текущего года.

По данным Национального института здоровья и благосостояния, из 5,5 млн человек, проживающих в Финляндии, вакцинацию прошли 53,2%.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 130 тысяч зараженией, из которых 1030 закончились летальным исходом.

