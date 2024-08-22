Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Финляндия не будет участвовать в неофициальных встречах Евросоюза, проводимых Венгрией в период ее председательства в Совете ЕС. Об этом заявили в финском правительстве.

Отмечается, что комитет министров сообщества обсудил участие в неформальных встречах, организованных в Венгрии.

«Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — говорится в заявлении правительства.

В Финляндии назвали решение ответом на действия Будапешта во время председательства Венгрии в ЕС. Также в Хельсинки в очередной раз назвали поддержку Украины своим главным приоритетом.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан провел встречи с руководителями России, Украины, Китая, Турции, экс-президентом США Дональдом Трампом, на основе которых были выработаны предложения по урегулированию на Украине. При этом в Еврокомиссии выразили недовольство «несогласованными» переговорами Орбана, отмечает РЕН ТВ.

