Финляндия намерена ввести гуманитарную визу для россиян
Власти Финляндии намерены ввести новый тип национальной визы - гуманитарную. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, такую визу планируется выдавать правозащитникам, членам гражданского общества и оппозиционным журналистам, попавшим в критическую ситуацию, в том числе за критику операции РФ на территории Украины.
Министр отметил, что вопросы о выдаче таких виз решались бы в индивидуальном порядке.
Накануне власти ЕС приняли решение отменить упрощенный визовый режим с РФ, а не вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, как предлагалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru