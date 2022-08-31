Финляндия намерена ввести гуманитарную визу для россиян

Как заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, такую визу планируется выдавать правозащитникам, членам гражданского общества и оппозиционным журналистам, попавшим в критическую ситуацию, в том числе за критику операции РФ на территории Украины.

Министр отметил, что вопросы о выдаче таких виз решались бы в индивидуальном порядке.

Накануне власти ЕС приняли решение отменить упрощенный визовый режим с РФ, а не вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, как предлагалось.

