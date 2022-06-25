Financial Times: Западу не удается изолировать Россию

Западу не удается изолировать Россию, считает английский журналист Эдвард Люс. Об этом он пишет в своей статье для Financial Times.

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Обозреватель указывает, что специальная военная операция РФ на Украине «повышает спрос на многополярный мир». Большая часть международного сообщества, которая не относится к коллективному Западу, «жаждет стратегической автономии». Люс подчеркивает, что Индия и Бразилия приобретают российскую нефть со скидкой, многие страны желают покупать зерно из РФ.

Кроме того, журналист отмечает, что Индия и Китай помогают Москве в создании альтернативных платежных систем, маршрутов транспортировки товаров, блокируя попытки Запада «исключить» РФ из многосторонней системы.

«Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», — подчеркивается в материале.

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