Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что так называемая изоляция России существует лишь в мечтах бывших западных партнеров. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Полянского, это видно, «глядя на саммит БРИКС».

Четырнадцатый саммит БРИКС проходит п

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Объединение образовано в 2006 году, ЮАР вступила в него в 2010 году.





