Зампостпреда РФ при ООН: изоляция РФ существует лишь в мечтах Запада

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что так называемая изоляция России существует лишь в мечтах бывших западных партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Полянского, это видно, «глядя на саммит БРИКС».

Четырнадцатый саммит БРИКС проходит п

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Объединение образовано в 2006 году, ЮАР вступила в него в 2010 году.



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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:Брикс
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