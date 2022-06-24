Зампостпреда РФ при ООН: изоляция РФ существует лишь в мечтах Запада
24 июня 202223:12
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что так называемая изоляция России существует лишь в мечтах бывших западных партнеров. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Полянского, это видно, «глядя на саммит БРИКС».
Четырнадцатый саммит БРИКС проходит п
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Объединение образовано в 2006 году, ЮАР вступила в него в 2010 году.
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24 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru