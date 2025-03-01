ФБР вернуло Трампу документы, изъятые у него в 2022 году
Американское Федеральное бюро расследований вернуло президенту страны Дональду Трампу документы, которые были изъяты у политика в 2022 году при обысках в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом пишет Newsweek.
По данным журнала, Трамп получил обратно «коробки с засекреченными документами». Как отметил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, собственность президента изъяли во время «противоправных и незаконных рейдов».
В августе 2022-го ФБР провело обыск в поместье политика в штате Флорида, расследуя незаконное использование оборонной информации, хищение и уничтожение документов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Трампа не было в здании в момент обыска. Правоохранители забрали из поместья тысячи документов, в том числе высшего уровня секретности. Политик не был согласен со следственными действиями и называл их политически мотивированными. Судебные производства прекратились после победы Трампа на президентских выборах.
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