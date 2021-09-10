ФБР: Угроза терроризма для США не исчезла после терактов 11 сентября

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей опубликовал статью в издании The Washington Post, в которой отметил, что угроза терроризма для США не исчезла после терактов 11 сентября в 2001 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рея, угроза изменилась и к ней прибавились новые вызовы. Глава ФБР добавил, что о существующей угрозе США напомнила смерть 13 американских военных в Афганистане.

Рей подчеркнул, что в условиях развитого интернета организация террористических атак стала легче. Он призвал правительство США к более тесной координации в борьбе против терроризма.

В ходе терактов 11 сентября погибли 2977 человек, еще более 6 тысяч пострадали. Ответственность за атаки взяла организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ).













