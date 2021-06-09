ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями
Мосгорсуд признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, по решению Минюста РФ внесены в перечень НКО-иноагентов), а также «штабы Навального». Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе суда отметили, что соответствующий иск прокуратуры был удовлетворен. Кроме того, деятельность данных организаций будет запрещена. Отмечается, что решение будет исполнено немедленно.
Адвокат Владимир Воронин заявил агентству, что сторона защиты планирует обжаловать данное решение. При этом в прокуратуре Москвы выразили удовлетворение итогом судебного разбирательства. Его сочли "законным и обоснованным".
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