Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден может в последний момент решиться помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказали некоторые эксперты, пишет The New York Times. Согласно изданию, глава Белого дома пойдёт на данный шаг, если его убедит сделать это президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся с визитом в Вашингтон.

По оценке The New York Times, встреча Байдена с Зеленским 1 сентября станет последним шансом остановить трубопроводный проект «Газпрома». По мнению автора материала, украинский лидер «должен спасти европейские страны от зависимости от российского газа».

При этом в статье констатируется, что в случае провала попытки Зеленского уговорить Байдена помешать реализации «Северного потока-2», Москва выйдет единоличным победителем в данной ситуации.

Издание напоминает, что, когда Джозеф Байден вступил в должность президента США, он высказался против российского газопровода. Однако затем, глава Белого Дома признал, что проект уже невозможно остановить, поскольку он находится в завершающей стадии, и отказался от санкций в отношении германского оператора газопровода. Летом текущего года Вашингтон и Берлин пришли к соглашению, что проект всё же будет завершён.

