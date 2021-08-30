Фактор Зеленского: В США допустили остановку Байденом «Северного потока-2» в последний момент
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден может в последний момент решиться помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказали некоторые эксперты, пишет The New York Times. Согласно изданию, глава Белого дома пойдёт на данный шаг, если его убедит сделать это президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся с визитом в Вашингтон.
По оценке The New York Times, встреча Байдена с Зеленским 1 сентября станет последним шансом остановить трубопроводный проект «Газпрома». По мнению автора материала, украинский лидер «должен спасти европейские страны от зависимости от российского газа».
При этом в статье констатируется, что в случае провала попытки Зеленского уговорить Байдена помешать реализации «Северного потока-2», Москва выйдет единоличным победителем в данной ситуации.
Издание напоминает, что, когда Джозеф Байден вступил в должность президента США, он высказался против российского газопровода. Однако затем, глава Белого Дома признал, что проект уже невозможно остановить, поскольку он находится в завершающей стадии, и отказался от санкций в отношении германского оператора газопровода. Летом текущего года Вашингтон и Берлин пришли к соглашению, что проект всё же будет завершён.
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