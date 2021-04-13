Евросоюз заявил о планах введения санкций против Турции
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон рассказал о подготовке руководством ЕС санкций и иных ограничений в отношении Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции, дипломат подчеркнул, что меры уже разрабатываются и могут быть применены в случае продолжения турецкой агрессии. Бон напомнил, что эскалация конфликта не отвечает интересам европейских стран, однако добавил, что Евросоюз готов защищать "свои интересы". Дипломат отметил, что в зону влияния Турции входят Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия, а также регионы "вокруг Кавказа".
По словам Бона, Турция должна решить, продолжать ли ей деэскалацию или же оставаться в "агрессивной позиции". Дипломат передал, что лидер Франции Эммануэль Макрон также намерен обсудить ситуацию с Турцией на заседании Евросовета, которое пройдет уже в июне.
При этом госсекретарь перечислил позитивные шаги, которое сделало турецкое руководство в последние годы. Среди них был вывод турецких судов из акватории Греции, возобновление диалога с этой страной, обсуждение ситуации с Кипром.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
- Индия планирует увеличить импорт вакцин на фоне роста заболеваемости COVID-19
- Оздоровительные лагеря в Крыму откроются 27 мая
- Байден сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября
- ФАС завела дело против «Яндекса» из-за нарушений в поисковой выдаче
- Байден предложил Путину провести встречу
- ФСИН опровергла сообщения супруги Навального об ухудшении его здоровья
- Исследователи назвали срок сохранения антител к COVID-19 у новорожденных
- Уникальную операцию по повторной пересадке сердца провели в Петербурге
- Далай-лама предрек женщинам правление миром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru