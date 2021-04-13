Евросоюз заявил о планах введения санкций против Турции

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон рассказал о подготовке руководством ЕС санкций и иных ограничений в отношении Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции, дипломат подчеркнул, что меры уже разрабатываются и могут быть применены в случае продолжения турецкой агрессии. Бон напомнил, что эскалация конфликта не отвечает интересам европейских стран, однако добавил, что Евросоюз готов защищать "свои интересы". Дипломат отметил, что в зону влияния Турции входят Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия, а также регионы "вокруг Кавказа".

По словам Бона, Турция должна решить, продолжать ли ей деэскалацию или же оставаться в "агрессивной позиции". Дипломат передал, что лидер Франции Эммануэль Макрон также намерен обсудить ситуацию с Турцией на заседании Евросовета, которое пройдет уже в июне.

При этом госсекретарь перечислил позитивные шаги, которое сделало турецкое руководство в последние годы. Среди них был вывод турецких судов из акватории Греции, возобновление диалога с этой страной, обсуждение ситуации с Кипром.

