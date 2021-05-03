Евросоюз вызвал постпреда России из-за ответных санкций

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что Брюссель намерен выразить решительный протест в связи с санкциями России против европейских представителей, сообщает РИА Новости.

По его словам, к главе внешнеполитической службы был приглашён постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, которому передадут протест в связи с решением российских властей.

Ранее МИД России, в ответ на санкции Евросоюза, введённые 2 и 22 марта, запретило въезд в РФ чиновникам ЕС, сообщает RT. В чёрный список внесли восемь человек, в том числе председателя Европарламента Давида Мария Сассоли.

Комментируя санкции Евросоюза министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет отношений с Евросоюзом как с организацией, сообщает Ura.ru. По его словам, они были уничтожены односторонними решениями Брюсселя.

