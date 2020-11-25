Евросоюз выделил Молдавии первый кредит в 51,6 млн евро

Как отмечается в сообщении, кредит будет получен в течение года, власти будут вынуждены погасить займ в течение 15 лет. Цель финансовой помощи обозначена как "ограничение внешнего финансирования" государства.

Соглашение о кредитовании было подписано в июле текущего года. Для получения второй части займа молдавское правительство должно продемонстрировать успех в борьбе с коррупцией, а также улучшить условия для ведения бизнеса.

Новая глава Молдавии Майя Санду выразила в своем официальном аккаунте в Facebook благодарность ЕС за поддержку. По словам Санду, Молдавия нуждается в этих средствах для укрепления своей экономики.

