Евросоюз выделил Молдавии первый кредит в 51,6 млн евро
Европейский союз выделил Молдавии первый транш размером 51,6 млн евро по итогам подписанного летом соглашения о макрофинансовой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина республики.
Как отмечается в сообщении, кредит будет получен в течение года, власти будут вынуждены погасить займ в течение 15 лет. Цель финансовой помощи обозначена как "ограничение внешнего финансирования" государства.
Соглашение о кредитовании было подписано в июле текущего года. Для получения второй части займа молдавское правительство должно продемонстрировать успех в борьбе с коррупцией, а также улучшить условия для ведения бизнеса.
Новая глава Молдавии Майя Санду выразила в своем официальном аккаунте в Facebook благодарность ЕС за поддержку. По словам Санду, Молдавия нуждается в этих средствах для укрепления своей экономики.
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