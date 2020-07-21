Евросоюз выделил 4 млн евро на борьбу с российской «дезинформацией»
В феврале в Европейской службе внешних связей создан Второй отдел стратегических коммуникаций, которому в 2020 году выделили 6 миллионов евро для борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польского депутата.
Отмечается, что 4 миллиона из этой суммы предназначены для работы по «российским и прокремлёвским источникам дезинформации» в ряде регионов – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Западных Балканах и странах «Восточного партнёрства».
Ранее Европарламент предложил резолюцию, в которой Россия называлась главным источником гибридных угроз.
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