Евросоюз выделил 4 млн евро на борьбу с российской «дезинформацией»

В феврале в Европейской службе внешних связей создан Второй отдел стратегических коммуникаций, которому в 2020 году выделили 6 миллионов евро для борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польского депутата.

Отмечается, что 4 миллиона из этой суммы предназначены для работы по «российским и прокремлёвским источникам дезинформации» в ряде регионов – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Западных Балканах и странах «Восточного партнёрства».

Ранее Европарламент предложил резолюцию, в которой Россия называлась главным источником гибридных угроз.

