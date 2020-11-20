Евросоюз впервые оценил свой оборонный потенциал

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз приступил ко второй фазе своей военной программы PESCO, которая направлена на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне Боррель сообщил, что впервые в истории министры обороны стран ЕС провели стратегическую оценку оборонного потенциала сообщества.Политик заявил, что будет создан единый документ об оценке угроз безопасности Евросоюза - «Стратегический компас».

«Завершение этой работы потребует пары лет, документ будет носитьконфиденциальный характер», - рассказал Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, оборона сообщества страдает от фрагментации, дублирования и недостаточных операций. При этом Борелль отметил, что стратегическая автономия Евросоюза не означает намерение выйти из НАТО или разорвать альянс с США. «ЕС не хочет военной независимости», - добавил политик.

