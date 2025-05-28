Евросоюз снял все экономические санкции с Сирии

Отмечается, что параллельно были отменены ограничения в отношении 24 компаний, в том числе сирийского Центробанка и предприятий, работающих в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.

В Совете ЕС подчеркнули, что санкции, введённые против Сирии по соображениям безопасности, продолжают действовать.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на 180 дней приостановил действие антисирийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

