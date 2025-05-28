Евросоюз снял все экономические санкции с Сирии

Евросоюз снял с Сирии все экономические санкции. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Саудовская Аравия и Катар договорились погасить долг Сирии Всемирному банку

Отмечается, что параллельно были отменены ограничения в отношении 24 компаний, в том числе сирийского Центробанка и предприятий, работающих в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.

В Совете ЕС подчеркнули, что санкции, введённые против Сирии по соображениям безопасности, продолжают действовать.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на 180 дней приостановил действие антисирийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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