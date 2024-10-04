Евросоюз приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии
Институты Евросоюза приостановили встречи высокого ранга с нынешними представителями руководства Грузии. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
Он пояснил, что именно поэтому в последние месяцы не было «ни визитов на высоком уровне, ни встреч на высоком уровне».
«Если Грузия станет однопартийным государством, она станет страной, где политическая оппозиция запрещена... Если основные права человека, включая права меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза ни сегодня и ни завтра», — указал Герчинский.
Дипломат также добавил, что Евросоюз готов сотрудничать с любым правительством, которое будет избрано народом и нацелено на евроинтеграцию.
Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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