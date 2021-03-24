Евросоюз пересмотрит отношения с РФ наследующем саммите

Мишель указал это в приглашении главам стран, входящих в сообщество, на встречу 25-26 марта. Саммит в условиях пандемии COVID-19 будет проведен в формате видеоконференции.

Глава Евросовета отметил, что намерен проанализировать результаты переговоров с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить их при "следующей личной встрече".

