Евросоюз пригрозил отказать Украине в финансовой помощи и безвизовом режиме

Решение Украины о незаконности электронного декларирования доходов чиновников угрожает получению Киевом помощи от Евросоюза и сохранению безвизового режима, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что решение украинского Конституционного суда вредит выполнению международных обязательств страны, необходимых для предоставления 1,2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи от ЕС.

Во внешнеполитической службе Евросоюза напомнили, что борьба с коррупцией — одно из основных условий для участия Киева в соглашениях с ЕС.

Ранее решением Конституционного суда Украины большая часть норм закона «О предотвращении коррупции» была признана не соответствующими украинской Конституции. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, отмечает «Газета.ru».

