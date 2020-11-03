Евросоюз пригрозил отказать Украине в финансовой помощи и безвизовом режиме
Решение Украины о незаконности электронного декларирования доходов чиновников угрожает получению Киевом помощи от Евросоюза и сохранению безвизового режима, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.
Отмечается, что решение украинского Конституционного суда вредит выполнению международных обязательств страны, необходимых для предоставления 1,2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи от ЕС.
Во внешнеполитической службе Евросоюза напомнили, что борьба с коррупцией — одно из основных условий для участия Киева в соглашениях с ЕС.
Ранее решением Конституционного суда Украины большая часть норм закона «О предотвращении коррупции» была признана не соответствующими украинской Конституции. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, отмечает «Газета.ru».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Саммит Евросоюза по борьбе с коронавирусом пройдёт 19 ноября
- Евросоюз пригрозил отказать Украине в финансовой помощи и безвизовом режиме
- Арестован подозреваемый в убийстве «колбасного короля» в Подмосковье
- Двоих швейцарцев арестовали в связи с терактом в Вене
- Эксперт объяснил, как избежать заражения коронавирусом в лифте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru