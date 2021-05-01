Евросоюз и Великобритания завершили Brexit

В связи с этим в Совете ЕС заявили, что соглашение «придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса».

В Брюсселе подчеркнули, что ценят Лондон как «хорошего соседа, старого союзника и важного партнера».

1 января завершился срок действия 11-месячного переходного периода между Британией и ЕС после официального Brexit. В это время на Лондон распространялись все нормы, правила и преимущества членов сообщества. Взаимоотношения Великобритании и Евросоюза с 1 января по 1 мая регулировались на базе соглашения, применяемого во временном режиме. Совет ЕС ратифицировал документ 29 апреля.

