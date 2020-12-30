Британский премьер-министр подписал соглашение о сотрудничестве с ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал в среду соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после выхода королевства из состава сообщества, передает ТАСС.



Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза.

Теперь это соглашение будет утверждено в британском парламенте.

Великобритания в феврале покинула Евросоюз после трёх лет переговоров. До конца 2020 года между государством и ЕС будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы.

Королева Великобритании Елизавета II в январе 2020 года подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Решение об этом было принято по итогам референдума о выходе Британии из Евросоюза в 2016 году. С монаршей подписью документ получает статус закона. Датой Brexit установлено 31 января.

После Brexit Лондон лишается членства в Европарламенте и Еврокомиссии. В качестве отступных за это он заплатит Евросоюзу около 33 млрд. фунтов стерлингов. При этом Великобритания останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке. Британцы сохранят свои права на территории союза.

