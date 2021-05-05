Евросоюз и Великобритания создадут дипмиссию ЕС в Лондоне
Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о создании постоянного представительства ЕС в Лондоне. Об этом сообщается в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, опубликованного по итогам встречи в рамках заседания «большой семерки» в Лондоне.
Отмечается, что соглашение основано «на прагматизме и доброй воле».
«Посол ЕС получит статус, соответствующий главе дипломатической миссии иностранных государств, включая вручение верительных грамот главе государства. Персонал миссии ЕС будет иметь привилегии и иммунитет, необходимые для эффективной работы», — цитирует заявление ТАСС.
Лондон и Брюсель подчеркивают, что ожидают возможности «двигаться вперед, отвечая на глобальные вызовы».
Кроме того, в рамках встречи Боррель и Рааб обсудили двусторонние отношения, партнерство ЕС и Великобритании в сфере внешней политики и безопасности и ряд глобальных проблем.
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