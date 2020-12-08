Евросоюз и Великобритания продолжат переговоры по Brexit 9 декабря
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен продолжат переговоры по Brexit в Брюсселе. Об этом председатель комиссии написала в Twitter.
I look forward to welcoming UK Prime Minister @BorisJohnson tomorrow evening.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2020
We will continue our discussion on the Partnership Agreement.
Фон дер Ляйен отметила, что вечером 9 декабря продолжит обсуждение соглашения о партнёрстве с британским премьером.
Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года после трёх лет переговоров. До конца текущего года между ЕС и государством будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы. До 1 января следующего года британские власти должны определить формат новых отношений и правила торговли с Евросоюзом. Если Великобритания и ЕС не придут к соглашению к началу 2021 года, их отношения будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
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