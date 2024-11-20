Европейские страны закрыли свои диппредставительства в Киеве
Власти Италии и Испании, вслед за США, закрыли свои посольства на Украине, сообщает «Коммерсант».
Испанское диппредставительство перед этим разослало испанским подданным, находящимся на украинской территории, предупреждение принять меры безопасности и соблюдать все рекомендации местных властей. Посольство Италии также перед тем, как закрыло свои двери, пожелало своим гражданам вовремя найти место для укрытия.
Глава польского МИД Радослав Сикорский, напротив, заявил, что все польские дипломаты остаются на посту в посольстве в Киеве, несмотря на повышенный риск.
Ранее в ООН обеспокоились после ударов ATACMS по Брянской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru